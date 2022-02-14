عربيات ودوليات

قضت محكمة جنايات المنيا امس بمعاقبة متهم ابتز شقيقتين وهددهما بنشر صورهما. وهو ماتلقاه الشارع المصري بارتياح خصوصا انه جاء بعد ايام قليلة من صدور احكام مماثلة على المتهمين بابتزاز طفلة محافظة الشرقية الكترونياً ودفعها الى الانتحار. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت اخطارا يفيد قيام المتهم (32 عاما) من المنيا «بتهديد المجنى عليهما «ع.م ا» (33 عاما) وشقيقتها «ا.م.ا»(18 عاما) وتقيمان في الجيزة، حيث قام بالتواصل معهما كتابة عبر تطبيق الواتساب وارسال رسائل تتضمن تهديدا بنشر عدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليهما. وكشفت التحقيقات ان المتهم طلب من الشقيقتين ارسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور وشرع في تهديدهما وترهيبهما. وأضافت التحقيقات ان المتهم قام بنقل صور المجني عليهما عن طريق هاتفه المحمول وقام باستخدامها دون رضائهما وأرسل لهما تلك الصور بعد فبركتها على تطبيق الواتساب بغرض ابتزازهما وطلب الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور. وقبل يومين صدر حكم من محكمة جنايات الزقازيق على متهمين بابتزاز الطفلة هايدي في محافظة الشرقية، بالسجن لفترات تتراوح من 6 الى 10 سنوات على 5 متهمين وشهدت مصر خلال الآونة الأخيرة جرائم هزت الرأي العام، كان اشهرها واقعة انتحار الفتاة بسنت خالد من محافظة الغربية عقب تناولها حبة الغلال السامة، بعد تعرضها لابتزاز ايضا من جانب شابين اخترقا هاتفها المحمول وحصلا على صور لها وقاما بفبركتها وتركيبها، واعادة نشرها بطريقة فاضحة ومشينة.

جريمة مروعة

وفي قضية ثانية شغلت الشارع شهدت محافظة الأقصر في صعيد مصر جريمة هزت البلاد، راحت ضحيتها ربة منزل اقدم زوجها على قتلها بخطة «شيطانية» ودفن جثمانها في حجرة المنزل لمدة 7 ايام. ونجحت الشرطة المصرية في كشف غموض هذه الجريمة البشعة، بعد ورود بلاغ عن تغيبها لأيام عدة ليتبين ان زوجها حبسها داخل المنزل من دون طعام او شراب، قبل ان يقرر دفن جثتها والابلاغ عن اختفائها، وفق ما نشرت وسائل اعلام محلية.

وكشفت التحريات عن وقوف الزوج، وهو متزوج من ثلاث سيدات، خلف الجريمة، اذ اعتاد ضربها باستمرار وحبسها داخل المنزل بسبب خلافات اسرية بينهما. وكان قد انجب منها ولدا يبلغ من العمر 4 سنوات. وأكد شهود ان الزوج دائم التعدي بشكل مبرح على زوجته، وتركها من دون طعام او شراب. وبحسب التحقيقات، فقد اكتشف الزوج مقتل زوجته بعد سبعة ايام من تعديه عليها وحبسها في المنزل، وقرر التخلص من الجثة من خلال دفنها في المنزل، بعدما حفر لها حفرة، وصب عليها طبقة خرسانية.

