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القاهرة - الوكالات: نشر المجلس القومي للطفولة في مصر تقريرا خاصا بالأطفال ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس ادارة مؤسسة «المستقبل الأمين» للتنمية الاجتماعية.

وقال التقرير ان خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقى بلاغا نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بواقعة نقل خمس فتيات مودعات بدار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بمحافظة بني سويف الى فيلا خاصة بالمتهم محمد الأمين، والذي امرهن بخلع ملابسهن وارتداء ملابس غير لائقة (بدل رقص).

وأضاف التقرير ان المتهم الأمين طلب من الفتيات الرقص له، حيث قام بالتحرش بهن، وذلك تحت تهديدهن بالحبس بغرفهن لأيام، او اعادتهن الى دار الرعاية في حالة عدم الاستجابة الى توجيهاته.

وأكد ان الفتيات تعرضن لهتك عرض من قبل محمد الأمين.

وذكر المجلس القومي للطفولة انه واعمالا لنص القانون فقد تم نقل الفتيات الى دار رعاية تابعة الى وزارة التضامن الاجتماعي.

