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بيروت- الوكالات: تساءل مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، امس، «الى متى تتواصل قافلة الشهداء وكاد لبنان نفسه ان يصبح شهيدا»، وذلك خلال زيارته لضريح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في وسط بيروت، عشية ذكرى وفاته الـ17.

وقال دريان: «في الظروف البالغة الصعوبة التي نعيشها اليوم، نستذكر الشهيد الرئيس رفيق الحريري، رجل الدولة صاحب الاهتمام الكبير بالانسان والاعمار والبنيان. نستذكر وفاءه للمبادئ الوطنية، ونستذكر صدقه في الحوارات السياسية في وقت اصبح الكذب على الناس ليس مجرد رذيلة اجتماعية وأخلاقية فقط، بل ركنا من اركان سياسة دولة، تقف اليوم على حافة الانهيار، ان لم تكن قد انهارت بالفعل». وتابع: «في ذكرى الشهيد رفيق الحريري، وفي ذكرى رفاقه الأبرار الذين لحقوا به على طريق الشهادة، نتساءل بألم ومرارة: الى متى تتواصل قافلة الشهداء، وقد كاد لبنان نفسه ان يصبح شهيدا». وأضاف: «ان لبنان الغارق اليوم في هوة الفساد الأخلاقي والفشل السياسي والانهيار المالي والاقتصادي، يذكر بتقدير، ويتذكر باحترام المبادرات الانقاذية التي قام بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي نهض بلبنان، وببيروت بشكل خاص، من تحت الأنقاض. وحتى يتمكن لبنان من مقاومة اليأس ومن الاستسلام للأمر الواقع فانه يحتاج الى تجديد العمل بمبادئ الشهيد بما اتسمت به من اخلاقيات سامية ومن مبادرات بناءة ورؤية واضحة». وقال: «اكرام الشهيد يكون بالدعاء له والترحم عليه ويكون ايضا بالمحافظة على تراثه الأخلاقي والانمائي والوطني. وبمواصلة العمل العام في ضوء النهج الوفاقي البناء الذي اعتمده طوال مسيرته في الحكم، وخارج الحكم، وحتى النفس الأخير. وفي ذكرى استشهاده نؤكد المضي قدما على دربه، تمسكا بلبنان الواحد ودفاعا عن امنه وسلامته وكرامته». وختم دريان: «ان حياة بلا معنى وهدف هي موت مبكر. ومعنى حياتنا ان نكون في وطن ينفع الناس ويجمعهم. ويصون كراماتهم ويحفظ حقوقهم، ورسالة حياتنا ان نبلغ ثقافة العيش الوطني الواحد واحترام كرامة الانسان وحقوق المواطنة».

