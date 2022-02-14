عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: كشفت النيابة العامة السعودية عن تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا امتهنوا جريمة غسيل الأموال ومخالفة نظام التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات وصدر بحقهم مدد احكام بـ52 عاما.

ونقلاً عن وسائل اعلام سعودية، اكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، ان تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (11) متهماً «مواطنين اثنين وتسعة وافدين» في ارتكاب جرائم غسل اموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل اموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال ما يعادل (2.6 مليار دولار).

وأضاف المصدر بأن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت الى اقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عاماً، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليوناً وخمسمائة الف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليون وستمائة واثنان وسبعون وثمانمائة واثنان وستون ريالاً)، وابعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وبيّن المصدر ان النيابة العامة استأنفت اجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

