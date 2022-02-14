عربيات ودوليات

أبوظبي- إسطنبول - الوكالات: تعتزم تركيا والامارات العربية المتحدة توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة ضمن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ابوظبي، اليوم. ومن المخطط ان يحضر اردوغان وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود. ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الأجواء الايجابية في العلاقات التركية - الاماراتية. وتشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الاعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية. وتضم ايضا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة. وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة، وفي المجال الثقافي، وفي مجال الشباب، وفي مجال ادارة الكوارث والطوارئ، وفي مجال الأرصاد الجوية.وجاء في مقال كتبه الرئيس اردوغان بمناسبة زيارته الى الامارات لموقع «خليج تايمز» ونشرت بعنوان «حان الوقت لمبادرات السلام والتعاون الاقليمي» ان «زيارته الى الامارات تظهر الأهمية التي يوليها لعلاقات الصداقة بين البلدين، فضلا عن اتاحتها فرصة الارتقاء بعلاقات التعاون اكثر»، لافتا الى «اكتساب التقارب التركي الاماراتي زخما جديدا عبر الزيارات المتبادلة، معربا عن ترحيبه بتطور علاقات البلدين نحو التعاون». كما اعرب اردوغان عن «ثقته بأن زيادة مجالات التعاون بين البلدين ستنعكس ايجابا على المنطقة»، موضحا ان «التقارب في العلاقات جاء في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية، وأن «جميع دول المنطقة مهمة لتركيا، علاوة على اهمية الامارات العربية المتحدة باعتبارها اكبر شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال الرئيس التركي «الحوار الذي اكتسب زخما بين تركيا والامارات خلال الفترة الأخيرة وتحوّل الى تعاون ملموس، اظهر قدرتنا على تشكيل مستقبل مشترك في حال الأخذ بزمام المبادرة»، مشددا على ان «تركيا لا ترى امن واستقرار دولة الامارات العربية المتحدة وجميع الأشقاء في منطقة الخليج منفصلين عن امنها واستقرارها». وتابع: «كان من دواعي سروره فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية - الاماراتية مع زيارة ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى انقرة في 24 نوفمبر 2021».

