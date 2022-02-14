عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان انه لا يريد هو ولا المؤسسة العسكرية حكم السودان، وانه مستعد هو والمؤسسة العسكرية للخروج من المشهد السياسي متى ما توافر وفاق وطني.

وأضاف البرهان الذي يشغل منصب قائد الجيش في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوداني ان القوات المسلحة ستكون اول المنصاعين لخيار الانتخابات القادمة، وأنها مستعدة للحوار من اجل ادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وأوضح ان المقصود بالتوافق الوطني هو ان تتوافق القوى المؤمنة بالتغيير، لتضع دستورا للبلاد وتشرع في الانتخابات.وحول مبادرة المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس لحل الأزمة السودانية، قال البرهان ان بيرتس وسيط فقط وليس من حقه ان يصدر مبادرة للحوار.

ولفت الى ان اجراءاته في 25 اكتوبر الماضي جاءت للمطالبة بمشاركة الآخرين وبدون اقصاء لأحد، بل انها جاءت للظروف الأمنية داخليا وخارجيا وقصد بها ان يعود الجميع للحوار. واعتبر ان من يتحدث عن انقلاب هي الفئة التي فقدت السلطة. وقال البرهان ان هنالك شكوك حول وجود جهات اخرى تقف وراء قتل المتظاهرين، وهناك من يتاجر بدماء وأحزان الذين قتلوا في المظاهرات، وفق قوله وأضاف انه مستعد لتحمل المسؤولية كاملة اذا ثبت ان هناك توجيها صدر للأجهزة الأمنية بمطاردة المتظاهرين او قتلهم مشيرا الى انه تم توقيف بعض «النظاميين» بسبب قتل المتظاهرين كما اخضع قادة الأجهزة النظامية المقالين للتحقيق. وفي ملف التطبيع مع اسرائيل قال البرهان ان التعاون الأمني الاستخباراتي بين السودان واسرائيل لم يتوقف منذ لقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.وأكد ان سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين واسرائيليين هي جزء من تعاون امني ومخابراتي، وليست سياسية بطبيعتها.

