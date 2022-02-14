عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حضت أكثر من عشر دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات قوى غربية من اجتياح روسي وشيك. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، حذر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين من أن موسكو ستدفع «ثمنا غاليا وفوريا» إذا اجتاحت أوكرانيا.

في المقابل قال الكرملين إن بوتين اتفق مع بايدن على مواصلة الحوار، وأضاف أن الحوار بين الرئيسين كان متوازنا وعمليا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي استنكر خلال الاتصال مع بايدن ما وصفها بالمعلومات المزيفة حول الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا. وأجرى الزعيمان اتصالا هاتفيا استمر لنحو ساعة في إطار الجهود الدبلوماسية الساعية لنزع فتيل التوتر بين موسكو وكييف. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن مكالمة بايدن مع الرئيس الروسي كانت «مهنية وموضوعية» لكن «لم يكن هناك تغيير جوهري في الديناميكية التي تتكشف الآن منذ عدة أسابيع» وقال المسؤول إن بايدن كرر المواقف الأميركية بشأن خطوات لتعزيز الأمن الأوروبي ومعالجة بعض المخاوف الأمنية لروسيا، لكنه أشار إلى أنه «لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا مهتمة بمتابعة أهدافها دبلوماسيًا».

وفي موسكو وصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، المكالمة بأنها «متوازنة وذات طابع عملي»، لكنه قال إن أميركا والناتو أخفقتا في معالجة المخاوف الأمنية الرئيسية لروسيا.

وأضاف أوشاكوف إن المحادثة «حدثت في جو من الهستيريا بشأن الغزو الروسي الوشيك المفترض لأوكرانيا من قبل المسؤولين الأميركيين، والجميع يعرف ذلك.. وأن الضغط حول موضوع الغزو تم بطريقة منسقة لتبلغ الهستيريا ذروتها». ومن بين الدول التي طالبت مواطنيها بالمغادرة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وحشدت موسكو قوات قوامها 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، ولكنها نفت اعتزامها اجتياح البلاد. وسحبت الولايات المتحدة 150 عسكريا كانوا يدربون الجنود الأوكرانيين إلى خارج البلاد، من باب الحيطة. وحذر البيت الأبيض من أن الغزو قد يحدث في أي وقت، وقد يبدأ بغارات جوية. ووصفت روسيا هذه التصريحات بأنها «تكهنات استفزازية».

الى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن واشنطن أبلغت تل أبيب بموعد الهجوم الروسي المحتمل على الأراضي الأوكرانية فيما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري ضد جارتها الغربية بات وشيكا وعاليا بما يكفي لسحب الكثير من موظفي السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أعلنته وزارته في وقت سابق.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في هاواي حيث التقى نظيريه الياباني والكوري الجنوبي إن المسار الدبلوماسي مع روسيا بشأن قضية أوكرانيا لايزال مفتوحا وأوضح أن المطلوب هو أن تعمل موسكو على تهدئة الأوضاع.

وأفادت وكالة رويترز صباح امس بأن الفريق الأميركي المشارك في مهمة «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» بدأ الانسحاب بالسيارات من مدينة دونيتسك الأوكرانية (شرق) التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، مع تصاعد المخاوف من الاجتياح الروسي المحتمل.

بدورها اعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت غواصة أميركية في مياهها الإقليمية. وقالت إن الغواصة كانت قرب جزر كوريل، وإنها رفضت الأوامر بالصعود إلى السطح. وأضافت الوزارة أن المدمرة الماريشال شابوشنيكوف تحركت واتخذت التدابير «المناسبة» فغادرت الغواصة المكان واستدعت موسكو مسؤولا عسكريا أميركيا بسبب الحادث لكن بيانا للجيش الأميركي أكد أنه «لا صحة للمزاعم الروسية، فيما يتعلق بعمليات لنا في مياههم الإقليمية».

