عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أظهر استطلاع جديد للرأي أن عدد الأميركيين الذين يعتبرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيما قويا يفوق نظراءهم الذين يرون الرئيس جو بايدن كذلك.

ووصف 30% فقط من 1500 أميركي شملهم استطلاع أجراه موقع «يوغوف» بين 29 يناير وأول فبراير الجاري بايدن بالرئيس القوي في حيت اعتبر 57% منهم بوتين رئيسا قويا.

وهناك تاريخ طويل من العلاقات بين بايدن وبوتين على مدار العقود الأخيرة، فقد التقيا عدة مرات أثناء عمل الأول رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. واجتمع بايدن كذلك أكثر من مرة مع بوتين أثناء عمله نائبا للرئيس باراك أوباما بين عامي 2008 و2016.

وبعد وصول بايدن للحكم، ذكر في حوار تلفزيوني في مارس الماضي أنه يعتقد أن بوتين «قاتل» ثم أضاف خلال إفادة صحافية لاحقا أنه كان يتكلم بصدق عندما وصفه بذلك.

وكان رد فعل بوتين غامضا فقال في حديث مع شبكة «إيه بي سي» إنه لم يفاجأ فـ«مصطلح القاتل مثل مصطلح مفتول العضلات شائع في هوليوود ومثل هذا الخطاب جزء من الثقافة السياسية الأميركية حيث يعتبر طبيعيا هناك، ولا يعتبر طبيعيا هنا».

وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة، ولم يمنع ذلك من التقاء الرئيسين وجها لوجه بمدينة جنيف في يونيو الماضي، ثم عقدا عدة اجتماعات افتراضيا عن طريق الفيديو- كونفرانس لبحث الأزمة الأوكرانية.

