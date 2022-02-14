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كييف- الوكالات: خاطب رئيس الأركان الأوكراني الفريق فاليري زالوجني، القوات الروسية المنتشرة على حدود بلاده بالقول «أهلا بكم في الجحيم»، مؤكدا استعداد جيش بلاده للرد على أي عدوان.

جاء ذلك في بيان مشترك لزالوجني ووزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، نُشر على موقع وزارة الدفاع الأوكرانية، وسط تصاعد التوترات على الحدود مع روسيا.

وخاطب زالوجني القوات الروسية قائلا «أهلا بكم في الجحيم!»، مؤكداً أن «420 ألف جندي أوكراني، بما فيهم القادة، مستعدون للموت». وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية «مستعدة للرد»، وأنهم يعملون باستمرار على تحسين القدرات الدفاعية وتماسك الوحدات والمهارات العسكرية.

وأضاف «لقد أنشأنا تشكيلات قتالية وتمكنا من نشر قوات الدفاع الإقليمية في وقت قصير وتسليحها بصواريخ موجة مضادة للدبابات ونظام الدفاع الجوي المحمول». وتابع: «لقد عززنا الدفاع عن كييف».

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، إن الوضع الآن «مختلف تماماً»، و«لن يكون هناك تكرار لعام 2014»، وأن المعتدي «لن يستولي على كييف أو أوديسا أو خاركيف أو أي مدينة أخرى».??????? وأشار ريزنيكوف أيضاً إلى أن أوكرانيا تتمتع بدعم «غير مسبوق» من الشركاء الدوليين مؤكداً استلام أوكرانيا ما يقرب من ألفي طن من الأسلحة الحديثة والذخيرة من مختلف البلدان. ووصف إدعاءات موسكو بتخطيط كييف لمهاجمة روسيا بـ«السخيف»، مؤكداً أن أوكرانيا «لن تهاجم أحداً»، لكنها تبذل قصارى جهدها «لتعزيز الدفاع والقضاء على إمكانية التصعيد».

