عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: قضت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس بعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية «واع»، أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية. وقالت إن المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيحه لمنصب رئاسة العراق.

وكان زيباري مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتنافس على المنصب مع الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.

وهناك مرشحون آخرون يتنافسون على المنصب الذي يقضي العرف منذ عام 2003 بأن يذهب إلى الأكراد، لكن حظوظهم تبدو محدودة وعليه تبدو الطريقة معبدة أمام صالح للاستمرار في منصبه. ولا يزال الاتحاد الكردستاني متمسكا حتى الساعة بترشيح برهم صالح، إلا أن بعض المصادر الكردية أفادت، بأن بارزاني اقترح على طالباني تخلي الاتحاد الوطني عن منصب رئيس الجمهورية مقابل أن يأخذ الوزارات الثلاث المخصصة للكرد في بغداد بما فيها وزارة سيادية من بين الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط، أو يسحب كلا الحزبين مرشحيهما صالح وزيباري ويتم الاتفاق على مرشح توافقي من الاتحاد الوطني.

لكن صلب الخلاف بين الحزبين على ما يبدو لا يتعلق بالأسماء، إذ يرفض الحزب الديموقراطي المتحالف مع التيار الصدري، استئثار «الاتحاد» بهذا المنصب لحوالي 17 سنة. فيما يتخوف المتحالفون مع حزب الاتحاد (لاسيما الفصائل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي) من استئثار الحلف الثلاثي بالسلطة كاملة.

يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين الأساسيين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى حالت دون اكتمال النصاب القانوني في المجلس، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد. وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري بزعامة مقتدى، والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد.

