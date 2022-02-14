عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: يواصل السياسي الفرنسي المتطرف والمرشح الرئاسي إريك زمور، ضخ تصريحاته العنصرية، في محاولة منه لكسب تأييد المزيد من المتطرفين في الانتخابات المقبلة. واستهدف زمور هذه المرة المساجد والأذان، في تصريحات على إحدى القنوات الفرنسية، حيث قال «لا أريد أن أسمع صوت المؤذن في فرنسا ولن أسمعه إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية».

ودافع إريك زمور عن فكرة أن فرنسا أرض وينبغي أن ترحب بالكنائس بدلا من المساجد «لأسباب ثقافية»، وفق تعبيره. وصرح: «في فرنسا، لا أريد أن أسمع صوت المؤذن»، مؤكدا رفضه بناء مساجد كبيرة، «لبعض المسلمين، فإن المساجد العظيمة تعني غزو الأراضي الفرنسية». وتابع: «فرنسا يجب أن تبقى في مشهد الكنائس. سأمنع الحجاب وأوقف الأذان. كما أنني سأغلق المساجد الكبرى».

من جهة ثانية وتعليقا على تشديد المرشح اليمني المتطرف بأنه يرفض استقبال الأطباء قالت صحيفة «لوباريزيان» ان فرنسا قد لا تستطيع الاستغناء عن الأطباء. ونقلت «لوباريزيان» عن طبيب الطوارئ الفرنسي باتريك بيلوكس قوله «يبدو أن إريك زمور لم يحلل المشكلة الأساسية على الإطلاق. لدينا مشكلة الديموغرافيا الطبية، ولكن أيضًا مشكلة التنافسية بين القطاعين العام والخاص» فيما رأى جيروم مارتي، رئيس نقابة الاتحاد الفرنسي للطب الحر أن وقف تدريب الأطباء الأجانب بين عشية وضحاها سيكون «خطوة غبية».

واضاف «لن يحل ذلك أي شيء على الإطلاق يشغل الأجانب 30% من الوظائف على عكس ما يقترحه زمور، فهم لا يسرقون مكان الفرنسيين والأجانب الذين يتخرجون من كليات فرنسية يخضعون دائمًا لكوتا محددة بـ8%». وتابع مارتي «إذا طلبتم بالفعل من الأجانب التوقف عن العمل، يعني ذلك أننا سنغلق المستشفيات» بيد أن إريك زمور يقول الحقيقة عندما يشير إلى أن الأطباء الأجانب يتقاضون رواتب أقل من الآخرين، يوضح طبيب الطوارئ باتريك بيلوكس.

