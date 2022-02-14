دوليه

حضر ريال مدريد المتصدر لموقعة الغد في باريس ضد سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادل سلبي مخيب في الدوري الإسباني على أرض فياريال أول من أمس، وذلك في المرحلة 24 التي شهدت شوطاً أوّلاً مجنوناً بين أتلتيكو مدريد وجاره خيتافي سجلت فيه 6 أهداف بالتساوي قبل أن يخطف حامل اللقب الانتصار في الوقت القاتل.

وكان ريال يُمني النفس بالعودة من ملعب «لا سيراميكا» بفوزه السابع عشر لاستعادة فارق النقاط الست الذي كان يفصله عن ملاحقه إشبيلية الفائز الجمعة على إلتشي 2-0، إلا أنه عجز عن الوصول الى الشباك واكتفى بالتعادل السادس للموسم رافعاً رصيده إلى 54 نقطة، ليتقلص الفارق بينه وبين النادي الأندلسي الى أربع نقاط.

وتأثر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بغياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة في الفخذ تعرض له خلال التعادل مع ليتشي (2-2) في 23 يناير.

وسيكون الفرنسي في سباق مع الزمن من أجل المشاركة في مواجهة سان جرمان، وقد افتقده الفريق بالتأكيد السبت ضد فياريال الذي بقي سادساً بـ36 نقطة بفارق 3 خلف أتلتيكو الذي بات رابعاً موقتاً.

وعلق أنشيلوتي على التعادل بالقول «مع بعض الدقة والحظ، كان بإمكاننا أن نسجل. حصلنا على ثلاث فرص بمواجهة الحارس وأصبنا العارضة مرتين. أنا أقلق بشأن الفريق حين لا نحظي بأي فرص للتسجيل، لكننا حصلنا على فرص. افتقدنا الفعالية».

وخلافاً للتوقعات، فضّل أنشيلوتي بدء المباراة بالويلزي غاريث بيل عوضاً عن الصربي لوكا يوفيتش، ليلعب في خط المقدمة الى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو. وتطرق الإيطالي الى مشاركة بايل بالقول «لقد عانى من إصابة خطيرة. الأمر الأهم أنه حصل اليوم على فرصة وقد أظهر بأنه معنا (ذهنياً وبدنياً) وبأنه ملتزم»، رافضاً التأكيد ما إذا كان سيشركه في مباراة سان جرمان واكتفى بالإجابة على السؤال بـ»لا أعلم. علينا أن ننتظر لنرى ما سيحصل في الساعات القليلة المقبلة». وعلى ملعب «واندا متروبوليتانو»، حقق أتلتيكو فوزاً مجنوناً قاتلاً على جاره خيتافي 4-3 بطله البديل ماريو هيرموسو في لقاء شهد شوطه الأول 6 أهداف وثلاث ركلات جزاء. وبدأ أتلتيكو اللقاء بإهدار ركلة جزاء انتزعها الأوروغوياني لويس سواريز ونفذها بنفسه وصدها الحارس دافيد سوريا (9)، لكنه سرعان ما عوض بتسجيله هدفين عبر الأرجنتيني أنخل كوريا (19) والبرازيلي ماتيوس كونيا (27).

لكن بورخا مايورال أعاد خيتافي الى اللقاء بتقليصه الفارق (30)، قبل أن تُقلَب الطاولة على أصحاب الأرض نتيجة احتساب الحكم ركلتي جزاء نفذهما التركي إينيس أونال بنجاح في مرمى الحارس العملاق السلوفيني يان أوبلاك بعد لمستي يد في المنطقة المحرمة على كونيا (37) والفرنسي توما ليمار (42).

وبذلك، بات الجار المتواضع الذي لم يذق طعم الفوز على أتلتيكو منذ 2011 في ملعبه و2010 في معقل منافسه، أول فريق يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ضد «لوس روخيبلانكوس» في ملعب «واندا متروبوليتانو» منذ افتتاحه عام 2017.

لكن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لم يستسلم ودخل الى استراحة الشوطين متعادلاً 3-3 بفضل رأسية وهدف ثانٍ لكوريا بعد عرضية لليمار (4+45).

وخلافاً للشوط الأول المجنون، جاء الثاني رتيباً لاسيما أن أتلتيكو وجد نفسه بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي فيليبي لخطأ على الأوروغوياني ماورو أرامباري (58)، ما جعله يلعب بتحفظ حتى خطف الفوز في الدقيقة 89 بعد ركلة حرة وصلت عبرها الكرة الى البديل البرتغالي جواو فيليكس الذي لعبها برأسه، لتصل الى البديل الآخر ماريو هيرموسو الذي سيطر عليها أولاً ثم سددها أكروباتية خلفية في الشباك.

