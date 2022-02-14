دوليه

واصل مانشستر سيتي تحليقه في سمائه الخاصة وزحفه نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي بفوزه الكبير على مستضيفه نوريتش سيتي 4-0 بفضل ثلاثية لرحيم ستيرلينغ في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة المحلية. وعلى ملعب «كارو رود»، تألّق سيتي بفضل نجمه ستيرلينغ الذي سجل ثلاثة أهداف، الأول في الدقيقة 31 بعد عرضية من كايل ووكر والثاني في الدقيقة 70 بالرأس بعد تمريرة رأسية أيضاً من البرتغالي روبن دياش، والثالث في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء صدّها له الحارس أنغوس غان لكن الكرة عادت إليه فتابعها في الشباك (90). أما الهدف الآخر، فكان من نصيب فيل فودن صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعدما تابع في الشباك تسديدته الأولى التي صدّها الحارس غان. وقبل سفره إلى البرتغال لمواجهة سبورتينغ غدا في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي وصل إلى مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل الخسارة أمام مواطنه تشلسي، ابتعد سيتي في صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة. وبعد لقاء سبورتينغ في لشبونة، سيكون فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا أمام اختبار صعب السبت على أرضه ضد توتنهام. وفي مباراة ثانية واصل مان يونايتد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره وسقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه ساوثمبتون. وأقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد وافتتح جادون سانشو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل تشي آدمز للضيوف في الدقيقة 48. ورفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس مؤقتاً فيما رفع ساوثمبتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر. وفي لقاء ثالث حقق إيفرتون فوزه الأول هذا العام بعد سلسلة من النتائج السلبية امتدت لقرابة شهرين. وعاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد غياب طويل بتجاوزه ضيفه ليدز يونايتد 3-0. وسجّل ثلاثية إيفرتون كل من الإيرلندي كولمان ومايكل كين وأنطوني غوردان (10 و23 و78). ويعود آخر فوز لإيفرتون في الدوري إلى السادس من شهر ديسمبر الفائت عندما تغلّب على أرسنال 2-1. ورفع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة عن الخاسر وصاحب المركز الخامس عشر. وفي مباريات أخرى تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس دون أهداف وفاز برايتون على واتفورد 2-0.

