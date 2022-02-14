دوليه

انتهت الموقعة المرتقبة بين إنتر حامل اللقب والمتصدر ومضيفه نابولي بالتعادل 1-1 أول من امس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، ما فتح الباب أمام ميلان لاقتناص الزعامة من جاره شرط فوزه على ضيفه سمبدوريا (أقيمت في وقت متأخر مساء أمس).

وبعد خسارته الدراماتيكية في المرحلة الماضية أمام جاره ميلان 1-2 في مباراة كان متقدماً خلالها حتى ربع الساعة الأخير قبل أن تهتز شباكه بهدفين في غضون ثلاث دقائق، يجد إنتر نفسه مهدداً بالتنازل عن الصدارة بعد اكتفائه بهذا التعادل مع مضيفه نابولي الذي لم يستثمر أفضليته وفرصه في هذه الموقعة لكي يخطف لنفسه الصدارة من «نيراتسوري».وبقي الفارق بين حامل اللقب ونابولي نقطة واحدة (54 مقابل 53) على أمل أن يسديه سمبدوريا خدمة مستبعدة منطقياً بفوزه على ميلان في «سان سيرو». وصحيح أن إنتر استعاد توازنه سريعاً بعد السقوط في الدربي ببلوغه نصف نهائي الكأس على حساب روما (2-0)، لكنه واجه مهمة شاقة على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» ضد فريق قادم من أربعة انتصارات متتالية. وضرب نابولي باكراً بعدما احتسبت له ركلة جزاء تم التأكد من صحتها عبر «في أيه آر»، وذلك بعدما أُسقِطَ النيجيري فيكتور أوسيمين في المنطقة المحرمة بخطأ من الهولندي ستيفان دي فري، فانبرى لها القائد لورنتسو إنسينيي بنجاح (7).

وبهذا الهدف، انفرد إنسينيي الذي قرر الرحيل عن نابولي في نهاية الموسم للدفاع عن ألوان تورونتو في دوري «أم أل أس» الأميركي، بالمركز الثالث على لائحة أفضل هدافي النادي الجنوبي في جميع المسابقات (116) بعدما كان يتقاسمه مع أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا(115)، مع الأمل بالوصول قبل رحيله الى المركز الثاني الذي يحتله السلوفاكي ماريك هامسيك (121)، فيما ستكون الصدارة مستحيلة بوجود البلجيكي درايس مرتنز الذي يتصدر بـ144 هدفاً.

وأعطى هذا الهدف المبكر دفعاً معنوياً كبيراً لرجال المدرب لوتشانو سباليتي الذين كانوا قريبين من تعزيز النتيجة لو لم يتدخل القائم لصد محاولة للبولندي بيوتر زيلينسكي (10).

وعادت الحياة الى إنتر في مستهل الشوط الثاني حين أهداه دجيكو هدف التعادل بعد دقيقتين فقط على البداية إثر كرة فشل أولاً في تحويلها بالرأس، لكنه استفاد من خطأ فادح للمدافع جوفاني دي لورنتسو ليحصل على فرصة ثانية استفاد منها هذه المرة بتسديدة صاروخية في سقف الشباك (47).وفي العاصمة، وضع لاتسيو خلفه خيبة الهزيمة المذلة التي تلقاها في منتصف الأسبوع على يد ميلان برباعية نظيفة في ربع نهائي الكأس، وبقى في الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على ضيفه بولونيا 3-0.ورفع نادي العاصمة رصيده الى 42 في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

