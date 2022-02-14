دوليه

عزز ليون حظوظه الاوروبية بعد فوزه على ضيفه نيس 2-0 أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي. وتقدم ليون إلى المركز السادس موقتاً برصيد 37 نقطة، فيما فوت نيس للاسبوع الثاني توالياً على نفسه استعادة المركز الثاني من مرسيليا بعدما تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطة عن النادي المتوسطي.

وبرغم مرور ليون بفترة سيئة من ناحية النتائج، اذ لم يحقق سوى 10 انتصارات في المراحل الـ 24، إلا انه تساوى مع رين الخامس، كما تصالح مجدداً مع الانتصارات بعد خسارته أمام موناكو 0-2 في المرحلة السابقة. في المقابل، تعرض رجال المدرب كريستوف غالتييه لخسارتهم الثانية توالياً بعد أولى أمام كليرمون-فيرون 0-1 في المرحلة السابقة بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً.

وفشل لاعبو نيس في استغلال المعنويات العالية عقب تأهلهم إلى نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بفوزهم على مرسيليا بالذات 4-1 الاسبوع الحالي.

وفي مباراة ثانية، عاد ليل حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه مونبلييه 1-0. ويُدين ليل بفوزه التاسع هذا الموسم إلى لاعبه البرتغالي ميغيل أنخيلو دا سيلفا روشا «تشيكا» الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

وتقدم ليل للمركز السابع برصيد 35 نقطة على حساب مونبلييه المتراجع للثامن بفارق نقطة، لكن حامل اللقب يتخلف بفارق 24 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر والفائز على رين 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة.

