دوليه

ألحق بوخوم، العائد الى دوري الدرجة الأولى الألماني لأول مرة منذ 2011، بضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب خسارة تاريخية بعدما دك شباكه بأربعة أهداف في الشوط الأوّل ليخرج فائزاً 4-2 أول من امس ويثأر من خسارته بسباعية ذهاباً، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين. ورغم هدفين من مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9 و75)، إلا أن شباك العملاق البافاري اهتزت أربع مرات في الشوط الأوّل وذلك للمرة الاولى منذ عام 1975، حيث تناوب على أهداف الفائز الغاني كريستوفر أنتوي-ادجيج (14) والهولندي يورغن لوكاديا (37 من ركلة جزاء) والكوستاريكي كريستيان غامبوا (40) وغيريت هولتمان (44). وقال قائد بايرن يوزوا كيميش بعد الخسارة لقناة «سكاي» الرياضية «هو أسوأ أداء هذا الموسم. علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هذه العقلية التي يجسدها بايرن ميونيخ». وتابع «لحسن الحظ حدث ذلك (الخسارة) في مباراة في بوندسليغا هذه المرة، لكن أمامنا مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد غد». وتعود آخر خسارة لبايرن في مباراة اهتزت خلالها شباكه بأربعة أهداف أو أكثر في الشوط الاوّل إلى عام 1975 بسقوطه أمام فرانفكورت 6-0، منها خماسية في الـ 45 الدقائق الأولى. وعلى ملعب «باي أرينا»، قلّص باير ليفركوزن الثالث مع 43 نقطة الفارق بينه وبين دورتموند إلى نقطتين بعد فوزه على ضيفه شتوتغارت 4-2. وفاز فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ المهددين بالهبوط إلى الدرجة الثانية، الأول على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-0 ، والثاني على ضيفه أوغسبورغ 3-2.

كما حقق غرويتر فورث متذيل الترتيب انتصاره الثالث هذا الموسم على حساب هرتا برلين 2-1، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة. وتعادل فرايبورغ أمام ماينتس 1-1.

