دوليه

أحرز تشلسي الانكليزي كأس العالم للأندية بفوزه أول من أمس في أبوظبي على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد التمديد. وسجل هدفي أبطال أوروبا البلجيكي روميلو لوكاكو (55) والألماني كاي هافيرتس (117 من ركلة جزاء)، وللخاسر رافاييل فيغا (64 من ركلة جزاء). وهي المرة الأولى التي يحرز فيها تشلسي اللقب في تاريخه في مشاركته الثانية بعد عام 2012.

وكرّس هافيرتس الذي استفاد من لجوء الحكم إلى تقنية الحكم المساعد «في آيه آر» لاحتساب لمسة يد على بالميراس لتسجيل هدف الفوز، نفسه منقذاً لفريق الـ»بلوز» في النهائيات بعدما كان بطل الفوز بكأس المسابقة القارية الأم بتسجيله الهدف الوحيد أمام مانشستر سيتي.

وبإحرازه كأس العالم للأندية، يكون تشلسي قد توج بجميع الألقاب الممكنة منذ أن اصبح مُلكاً للروسي رومان أبراهيموفيتش في عام 2003، كما بات ثالث نادٍ انكليزي يحرز مونديال الأندية بعد مان يونايتد وليفربول.

وثأر تشلسي من خسارته نهائي عام 2012 أمام فريق برازيلي آخر هو كورينثيانز 0-1، لكنه لن يحظى بالكثير من الوقت للاحتفال بهذا اللقب لأن عليه العودة سريعاً الى استحقاقاته الأخرى محلية كانت أم قارية.

