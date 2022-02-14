دوليه

بات الأهلي المصري أكثر الأندية تتويجا بالميدالية البرونزية في تاريخ مونديال الأندية بعد تغلبه على الهلال السعودي برباعية نظيفة أول من أمس ليتخطى رقم مونتيري المكسيكي الذي جاء في المركز الثالث مرتين عامي 2012، و2019. وحصد الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه فيما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه. وأصبح الأهلي ثالث أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية (6 انتصارات) ولا يسبقه في هذا الجانب سوى ريال مدريد (8 انتصارات)، ثم برشلونة (7 انتصارات).

