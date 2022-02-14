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تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة اليوم اجتماعاً برئاسة الشيخ أحمد اليوسف وذلك لاختيار المدربين اللذين سيشرفان على المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تسوية عقود المدربين الإسبان الذي أشرفوا على المنتخبات خلال الفترة الماضية.

وكشف مدير التطوير والتدريب في الاتحاد عبد العزيز حمادة وجود أسماءً عدة على طاولة الاتحاد، أبرزهم الكرواتي أنتي ميشا مدرب العربي، البوسني داركو مدرب كاظمة، بالإضافة إلى الوطنيين محمد إبراهيم، أحمد عبد الكريم، محمد المشعان وناصر الشطي الذي قد يستبعد بعد اقترابه من تولي تدريب القادسية خلفاً للجزائري المقال خير الدين مضوي.

