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استقبل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسي رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل مقصيد والامين العام للاتحاد د. أحمد عبد الحميد حيث استعرضا استراتيجية الاتحاد 2021 – 2025، وخطة عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية وما تم تنفيذه منها بالإضافة الى مناقشة اخر استعدادات الاتحاد في تنظيم دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي الاولي والمقرر اقامتها خلال الفترة من 8 الى 31 مارس المقبل بمشاركة 11 مؤسسة تعليمية جامعية وتتضمن 7 العاب رياضية للبنين والبنات.

من جانبه، اكد مقصيد ان الوزير الموسى ابدى دعمه لكل انشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة لما فيه صالح ابنائنا الطلبة والطالبات والشباب الرياضي لتنمية مواهبهم.

وقال: «خلال الاجتماع تم استعراض الرؤية المستقبلية لكل انشطة الاتحاد المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي اعلنا عنها خلال شهر ديسمبر الماضي واطلعنا الوزير على ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في مراكز التدريب والاكاديميات التي تم تفعيلها بالمحافظات الست للألعاب الجماعية والفردية للفئتين البنين والبنات، وتنظيم دوري المرحلة المتوسطة للمحافظات، وكذلك الخطوات التي تمت في تنظيم دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي الاولي وابدى اعجابه بتلك التجربة وطالب بدعمها من كل مؤسسات الدولة». وبين مقصيد ان الوزير طالب بزيادة الالعاب خلال الفترة المقبلة لفتح المجال امام الطلبة وتوسيع القاعدة لدعم وتنمية الطلبة الموهوبين رياضيا في كل الالعاب كخطوة اولى لدعم الرياضة الكويتية بصفة عامة، مشيداً بدعم الوزير وتسخيره كل امكانية وزارة الشباب لتنفيذ استراتيجية الاتحاد التي تم صياغتها من خلال المختصين واصبحت واقعية وتعد نواة لتقديم جيل جديد للرياضة الكويتية بصفة عامة في جميع الالعاب.

