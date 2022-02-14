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يغادر نادي الكويت اليوم مدينة اسطنبول التركية متوجها إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة التي تقام هناك خلال الفترة من 18 لغاية 27 فبراير الحالي، فيما سيغادر كاظمة الذي يتواجد في اسطنبول أيضا غدا للمشاركة في البطولة أيضاً.

وكان الكويت استعد للبطولة في المدينة التركية إذ خاض الأبيض 3 مباريات ودية أسهمت في تجهيز الفريق الذي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الكامل والوافي العماني، والريان القطري والصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي. ويبدأ الكويت مشواره في البطولة الجمعة أمام الصداقة الفلسطيني وهو يأمل في المنافسة الجدية على اللقب. وسينضم إلى الفريق هناك محترفه الجديد الإيراني أمير فرهادي الذي سيشكل اضافة هامة للأبيض.

من جانبه يلعب كاظمة في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الاولمبي الميلي الجزائري، وشباب الحسين الأردني، والترجي التونسي، والسويحلي الليبي. وتبدو مهمة كاظمة أصعب من الأبيض نظراً لصعوبة المجموعة من جانب فضلا عن أن البرتقالي يخوض البطولة بمحترف واحد فقط هو الدومنيكاني سانتوس من جانب آخر.

