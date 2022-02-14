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يسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الجهراء في الـ 06:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدلله للصالات المغطاة ضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. وتصدر الكويت ترتيب الفرق يأتي بعده القادسية ثم كاظمة وبعده يأتي برقان والجهراء والعربي والتضامن.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات. وتتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي. وحسمت أندية الكويت والقادسية وكاظمة تأهلها بصورة كبيرة، فيما تشتد المنافسة على البطاقة الأخيرة بين الجهراء وبرقان والعربي.

