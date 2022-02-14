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تدرس أغلبية الاندية اجراء تعديل على بعض مواد النظام الاساس لاتحاد كرة القدم مع الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية من اجل اعتماده بشكل رسمي، ومن ابرز التعديلات ان يتم استحداث منصب نائبين للرئيس احدهما للشؤون الادارية وآخر للشؤون المالية والاستثمار، حيث يتطلب ان تنال الموافقة على تعديل النظام الاساس حضور ثلاثة ارباع المندوبين الممثلين للاعضاء المؤهلين للتصويت ولايتم اقرار التعديل او التعليمات الدائمة للجمعية العمومية الا بموافقة ثلاثة ارباع المندوبين اي 12 ناديا من اصل 15 ناديا.ومازال عدد من الاندية لم توقع على الطلب. يذكر ان الجمعية العمومية سبق لها ان اجرت عدة تعديلات على النظام الاساس في الاجتماع الذي عقد 9 اغسطس الماضي وكان ابرزها تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة الى 7 أعضاء ومن ثم تم ارسال تلك التعديلات الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكي يتم اعتمادها وبعدما وصلت للاتحاد الكويتي بعثها بدوره الى الهيئة العامة للرياضة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

