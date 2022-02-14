محلية

قدم الجزائري خير الدين مضوي مدرب القادسية استقالته من منصبه بعد مسيرة قصيرة مع الأصفر تعرض خلالها مضوي للانتقادات والضغوطات من قبل جماهير النادي التي عبرت عن استيائها من النتائج التي حققها الفريق في البطولات المحلية، فيما اجتمع نائب رئيس النادي ورئيس جهاز الكرة الشيخ فهد طلال الفهد مع المدرب الوطني ناصر الشطي مساء أمس للاتفاق معه على تولي مهمة القيادة الفنية، بيد أن الشطي وضع شروطا محددة وتمسك بها قبل الاتفاق على توقيع العقد، ومنها أن يكون العقد لمدة موسم ونصف الموسم، وأن يكون شقيقه ميثم الشطي ضمن الجهاز الفني للفريق، وتوفير أجواء العمل المناسبة وتلبية مطالب اللاعبين المالية، وعودة جميع عناصر الفريق ومن بينهم أحمد الرياحي الموقوف.

