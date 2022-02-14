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انطلقت بطولة الاتحاد الاولى للكراتيه لفئة العمومي التي تستمر حتى الاربعاء المقبل على صالة الاتحاد بنادي السالمية وتشمل المنافسات في الكاتا الفردي والكاتا الجماعي والقتال الفردي بمختلف الأوزان إضافة الى القتال الفردي للعمومي.

وشهدت منافسات اليوم الأول للبطولة فوز سيد محمد الموسوي من اليرموك بالمركز الاول لكاتا الفردي، فيما حل ناصر بورشيد (الكويت) في المركز الثاني، وجاء ثالثا شادي الحلبي من الشباب ومحمد بدر من القادسية.

وفي كاتا جماعي حل اليرموك بالمركز الاول والشباب ثانيا، فيما جاء الكويت والقادسية في المركز الثالث.

وقال فيصل العتيبي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكراتيه، ان تأخر انطلاق البطولة، يأتي في ظل الاوضاع الراهنة لتفشي فيروس كورونا ولحرص مجلس إدارة الاتحاد على سلامة الجميع من لاعبين واجهزة فنية وادارية وكذلك الجمهور إلى جانب الحرص على توافر كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية التي فرضتها السلطات الصحية لضمان سلامة كافة المشاركين في بطولات الكراتيه. وبين العتيبي ان جميع اللجان العاملة في الاتحاد عملت الفترة الماضية على تجهيز الصالة ولكي تكون انطلاقة البطولة الأولى للعمومي بالشكل المناسب، متمنيا التوفيق لجميع الفرق.

وأشار رئيس لجنة المسابقات، الى المستوى العالي الذي تقدمه الأندية في مسابقات الاتحاد بكل موسم، متوقعا ان تكون البطولة الحالية بذات المستوى إن لم تكن أفضل.

شرح صورة: رئيس لجنة المسابقات فيصل العتيبي مع اللاعبين المتوجين

