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نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح فقيد الرياضة الكويتية فلاح غانم عضو مجلس ادارة نادي النصر بعد مشوار طويل من العطاء في المجال الرياضي منذ ان كان لاعبا ثم اداريا بعد اعتزاله كرة القدم وبعدها تدرج في المناصب الادارية حتى تولى منصب رئيس النادي منذ عام 2000 حتى 2019 واستمر بعدها عضو مجلس الإدارة. وقال فليطح: «برحيل فلاح غانم فقدت الرياضة الكويتية قامة كبيرة أسهم بتحقيق الكثير من الانجازات على مستوى نادي النصر خلال فترة توليه منصب الرئيس وعلى صعيد الرياضة الكويتية بتقديم الدعم الاداري والفني للاتحادات والمنتخبات الوطنية المختلفة خلال الفترات السابقة بالإضافة الي ارتباطه بالكثير من القضايا الرياضية التي أسهم في انجازها». وقدم مدير عام الهيئة احر التعازي الى الاسرة الرياضة بصفة عامة واسرة نادي النصر الرياضي وأسرة الفقيد خاصة بهذا المصاب الجلل برحيل قامة رياضة كبيرة سائلين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون.

