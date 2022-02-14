محلية

فقدت أسرة نادي النصر الرياضي الفقيد المرحوم - فلاح غانم رئيس مجلس الادارة السابق وعضو مجس الادارة الحالي، فقد كان هذا الشخص محبوباً من جميع الأجناس سواء من النادي أو الأندي المحلية والاتحادات الرياضية وأيضاً من الدول الخليجية والعربية وأخلاقه العالية وتعامله مع الجميع يدلان على سيرته الرياضية، وهذا الانسان محبوب من جميع الأطراف، فابتسامته وضحكته تدلان على نواياه الحسنة، وهذا الانسان الكل يحبه ويحترمه وكان صاحب مواجيب ولا يترك أي مناسبة أو عزاء فقد كان سباقاً وهذه الأمور تصب في ميزان حسناته. فندعوا له بالمغفرة والرحمة و«إنا لله وإنا إليه راجعون». مناور المطيري إعلامي وكاتب صحافي رئيس جمعية المنسقين الإعلاميين