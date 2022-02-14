محلية

حافظ فريق الاتحاد الرياضي المدرسي على صدارة دوري الشابات الأول لكرة القدم، بعد التعادل السلبي مع فريق شابات أكاديمية الخليج 0-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري، لترفع شابات الاتحاد المدرسي رصيدهن إلى 7 نقاط في قمة الترتيب، فيما تقدم أكاديمية الخليج إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وفي مباراة ثانية، ارتقى فريق نادي فتيات العيون إلى المركز الثالث بـ 4 نقاط، بعد تغلبه على نظيره فريق نادي سلوى الصباح 2-1، ليبقى الأخير على رصيده السابق بـ 3 نقاط رابعا، وفي ختام الجولة الثالثة حصدت شابات التضامن أول نقطة في الدوري بعد التعادل 1-1 مع أكاديمية يوفننتوس خامس الترتيب بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق سلوى الصباح.

من جانبه، أشاد مدرب منتخب الشابات والسيدات محمد كمبال بالمستوى المتقدم الذي يشهده دوري الشابات، قائلاً: «جاءت البداية ناجحة ومتميزة لأول دوري نسائي على الملاعب العشبية في تاريخ الرياضة الكويتية، وتعد مشاركة 6 فرق مختلفة مشجعة للعديد من الأندية للانضمام إلى الدوري الموسم المقبل».

وأكد كمبال أن بطولة الدوري في نسختها الأولى قدمت العديد من المواهب الشابة، التي سيكون لها حضورا مؤثرا في المستقبل القريب، وذلك رغم العقبات التي تواجهها العديد من الأندية، وفي مقدمتها عدم توافر ملاعب لإقامة للتدريبات اليومية عليها.

