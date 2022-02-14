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تختلف الحالة الفلكية للأبراج كل عام في عيد الحب، الذي يحتفل به سنويا العالم وذلك يوم 14 فبرير، وحول ما يخفيه الحظ للأشخاص حسب أبراجهم في العام 2022، أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، في فيديو نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن في عيد الحب الحالي القمر يتواجد في منزل برج الأسد من الساعة 1:20 ظهراً، كما يتواجد كوكب الزهرة في منزل برج الجدي.

وأشارت، إلى وجود 7 أبراج فلكية الأكثر حظاً في يوم عيد الحب، بينهم أصحاب الأبراج النارية وعليهم بداية الاحتفال من الساعة 1:20 ظهراً، موضحة حظ كل برج بمفرده، على النحو الآتي:

? مولود برج الأسد له سحر وجاذبية وله تأثير رائع على الجنس الآخر.

? مولود برج الحمل، لديه القمر في منزل الحب مما يساعده في التعبير عن المشاعر بجرأة وشجاعة وأوقات عاطفية جيدة مع شريك الحياة، فضلا عن وجود فرص للارتباط.

? مولود برج القوس لديه أوقات جيدة مع شريك الحياة، فضلا عن احتمالية قضاء رحلة سفر موفقة.

? ومن الأبراج التي لديها استعداد للتعبير عن المشاعر والخروج الانطلاق، برجا الجوزاء والميزان؛ إذ لديهم رغبة للخروج والاستمتاع بأوقاتهم، ومن الممكن أن تتحول علاقة صداقة إلى حب.

? برج الجدي لديهم حظ في الهدايا بجانب السحر والجاذبية والطاقة العاطفية، والسبب وجود القمر في منزل المدخرات.

? مواليد الحوت من الأبراج التي يحالفها الحظ، بالرغم من أن القمر يسهم في القيام بالواجبات العائلية، بجانب دعم كوكبي المشتري والزهرة ذات المؤشر للغير المرتبطين بتحول علاقة صداقة إلى حب.

