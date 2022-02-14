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عند الخروج لدعوة أو مناسبة في هذا اليوم يجب أن تكون أنيق وذلك بارتداء ما هو مناسب والأفضل أن ترتدي فستان أسود أو أحمر جذاب أما الرجل يفضل ارتداء بدلة باللون الأسود أو قميص مع بنطلون. تبادل الهدايا التي ممكن أن تكون بسيطة جداً وغير مكلفة مثل الورود، الشوكولا، الشموع المعطرة، الأشياء بشكل قلوب وحتى الألماس والمجوهرات بشكل قلوب لمن تسمح امكانياته بذلك. يجب كتابة الكلمات الرقيقة والمعبرة على الكرت المخصص لذلك أو حتى كتابة أشعار للحبيب، وأيضاً كتابة الإسم. تنظيم حفلة عشاء رومانسي دون ازعاج الشريك بالتفاصيل والتأكد من الحجز المسبق والتدقيق بالتفاصيل. تحضير عشاء ذو طابع خاص على ضوء الشموع في المنزل وارتداء الثياب المناسبة لعيد الحب مع وضع موسيقى رومانسية والتحدث عن كل ما هو إيجابي والابتعاد عن السلبية والمعاتبات. الالتزام بحسن السلوك والتصرف خلال وجبة العشاء التي يجب أن تكون هادئة وليس مزعجة. إعطاء شريك حياتك كامل الإهتمام طوال هذا اليوم وبخاصة خلال السهرة أو دعوة العشاء الرومانسي، جميعنا نعلم أن الحب يبقى بين الزوجين طوال السنة لكن من أجل التغيير لا بأس بالاحتفال في يوم الحب لكسر الروتين. إبقاء الهاتف صامتاً وإذا كان بالإمكان إقفاله نهائياً تفادياً لأية إزعت أو تشتيت الانتباه عند جلوسك مع شريك حياتك. الامتنان والشكر على أية هدية أو مبادرة تلقيتها خلال فترة النهار، وإن لم تعجبك لا تصرح بهذا الشيء حتى لا تزعج الطرف الآخر. اكتب رسائل الفالنتاين بنفسك.. النماذج الجاهزة «مكشوفة» يبحث المحبون في كل انحاء العالم عن كلمات يعبرون فيها لبعضهم البعض عن الحب والمشاعر الطيبة خلال الاحتفال بعيد الحب، والذي يوافق اليوم. ويجد كثيرون حيرة في اختيار الكلمات المناسبة لرسائل وعبارات عيد الحب، وهي متغيرة بحسب طبيعة المحبة وعادة لا يشترط للتعبير عن الحب أن يكون الطرفان مرتبطان عاطفيا فهناك رسائل عيد الحب للأصدقاء، ورسائل عيد الحب للعشاق، كما تكون هناك صور لعيد الحب أيضاً. ولعل أجمل الرسائل ما يكتبها الشخص بنفسه، وبأسلوبه الخاص لأن المشاعر التي تدفعه للكتابة نابعة من داخله، وستلقى الرسائل التي يكتبها بنفسه قبولاً أكبر عند الطرف الآخر، أكثر بكثير مما لو كان قد اقتبسها من مكان ما ورغم معاناة البعض مع ذلك الأمر. وغالباً ما تقابل الرسائل المقولبة أو المجهزة والمعدة سلفاً، بالسخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ويشبهها كثيرون برسائل الصباح التي ترسلها الأسرة لبعضها في كل صباح، على المجموعة الخاصة بها. ويحاول البعض الخروج عن ذلك النمط المستهلك بالبحث في المواقع عن كلمات جاهزة، يتم تحديثها كل عام بشكل يختلف عن الأعوام السابقة، بما يحمل التجديد والتميز، لكن مشكلة ذلك النوع من الرسائل أنه يرسل لأشخاص كثيرين فيفقد الحميمية التي من شأنها أن توصلها كل رسالة على حدة. وإلى جانب رسائل الفالنتاين فإن الصور المتحركة قد تبدو خيارا مميزا لا سيما في ظل التعامل طيلة الوقت مع الهواتف المحمولة، وتقدم بعض المواقع صورا متحركة جاهزة لمثل هذه المناسبة، على أن آخرين مازالوا يفضلون الصور الكلاسيكية الثابتة.