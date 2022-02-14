أول النهار

نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصَّر احتفالية بسيطة مع موظفيها وأبنائها القصر المشمولين برعايتها بمناسبة قرب حلول الأعياد الوطنية، حيث تخلل هذا الاحتفال حضور الفئات الاشرافية لبعض الادارات الخدمية في الهيئة كإدارة الخدمة والمتابعه والإدارة العقارية وإدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية والإدارة الهندسية والادارة القانونية وإدارة مالية القصر وإدارة النشاط التجاري للتركات كما تخلل الحفل توزيع هدايا بسيطة للموظفين المشاركين والقصر من الحضور خصصت بوفيها لهم بهذه المناسبة وهذا يعكس حرصها على مشاركة موظفيها والقصر المشمولين برعايتها احتفالات الاعياد الوطنية.

وأكدت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات تماضر العمر أن الهيئة أقامت هذه الاحتفالية في إطار المنهجية المتبعة لتمكين التواصل الاجتماعي مع الموظفين والقصّر المشمولين برعايتها وتوفير أفضل سُبل الرعاية والترفيه للقصر. وأشارت العمر إلى أن الهيئة تحرص دائما على تقديم أفضل الخدمات واقامة الفعاليات التي من شأنها تعزز سبل التواصل مابين الموظفين وكذلك أبنائها القصر المشمولين برعايتها بما يعود عليهم بالفائدة ويلبي كل احتياجاتهم. وأضافت العمر أن الهيئة تعتزم اقامة بعض الفعاليات خلال الفترة القادمة للقصر المشمولين بالرعاية وهذا من شأنه أن يحقق أهداف الهيئة السامية في إسعاد أبنائها القصر المشمولين برعايتها.

