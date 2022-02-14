أول النهار

أعلن معهد الكويت للابحاث العلمية، عزم قطاع التسويق والعمليات التجارية تنظيم الملتقى الرابع لاختراعات المعهد تحت رعاية القائم بأعمال مدير عام المعهد د. مانع السديراوي، وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة قطر، وجامعة الكويت، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأكد المعهد، أن الملتقى الذي سيبث صباح غدٍ عبر المنصة الإلكترونية لبرنامج زوم، يهدف الى نشر الوعي بمجال براءات الاختراع والتسويق التجاري، وإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة المشكلات بمختلف أنواعها التي تعترض المؤسسات البحثية سواء العامة أو الخاصة، إلى جانب دفع التعاون بين قطاع البحث العلمي في البلاد ومؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم الخطط التنموية للدولة.

واشار الى أن الملتقى يعرض أحدث براءات الاختراع التي نالها المعهد، مع بيان التطبيقات التجارية لها وفرص تحويلها إلى القطاع الخاص، والذي بدوره يقوم بالاستثمار بها وطرحها في الأسواق. ويأتي اهتمام المعهد هذا في إطار توجه أوسع بتسجيل براءات الاختراع في الجهات العالمية المعتمدة، وقد أثمرت جهوده في هذا الاتجاه عن تسجيل (43) براءة اختراع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

