أول النهار

بلغت نسبة الانجاز الفعلية حتى نهاية عام 2021 لمشروع تصميم وإنشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمركز الكويت للسرطان 47.69 في المئة، ويعتبر المشروع أحد أهم مشاريع وزارة الصحة الإنشائية طويلة الأجل الخاصة بمنطقة الصباح الصحية والذي تبلغ كلفتة الاجمالية 175 مليون دينار.

ويقع المشروع في منطقة الصباح الطبية وينفذ على مساحة 277 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى المستشفى الرئيسي الذي يحتوي على برجين، البرج الشرقي ويضم سردابا ودورا أرضيا ودورين ميكاينك و12 دوراً متكرراً، بينما يتكون البرج الغربي من سرداب وأرضي ودورين ميكاينك و8 أدوار متكررة، فيما يتصل كلا البرجين بجسور معلقة تربط بينهما في جميع الأدوار لضمان سرعة تنقل المراجعين والمرضى والطواقم الطبية والهيئات التمريضية.

ويضم المبنى غرف عمليات وغرفاً للمرضى ومختبرات طبية مجهّزة بأحدث ما توصلت إلية التكنولوجيا الحديثة في عالم الطب والتشخيص والمختبرات، حيث يصل العدد الإجمالي للأسرّة بالمركز الى 618 سريراً، بينما تستوعب مواقف السيارات 1951 مركبة.

واستخدمت تقنية الفايبر جلاس المتطورة (GRC) في تصميم مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد، بهدف منح ظِلال للغرف ومنظر جمالي له من الخارج، علاوة على قدرتها في امتصاص الأصوات والضوضاء لضمان توفير الراحة، بينما روعي في التصميم الإنشائي للمبنى التغيرات الجوية وتأثير الزلازل، وعلية اختيرت المواد اللازمة المناسبة للخرسانات، فضلا عن اختيار نوعية من الواجهات تمتاز بالاستدامة والتحمل بعد انجازه.

