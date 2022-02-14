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يحسم مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم عدة قرارات تتعلق بالوضع الصحي في البلاد وصفتها مصادر صحية لـالنهار بأنها ستكون فاتحة خير لحياة تعايشية مع وباء كورونا.

وأكدت المصادر انه سيتم بحث عدم الزامية الجرعة التنشيطية الثالثة وأن تعود الدوامات في الوزارات والجهات الحكومية الى طبيعتها بعد عطلة الأعياد الوطنية، وكذلك الغاء فحص PCR كشرط لدخول البلاد، على أن يتم اجراؤه بعد الوصول، بالاضافة الى الغاء التباعد الجسدي في المساجد مع تقليص عدد أيام حجر المصابين من 7 الى 5 ايام.

وكان وزير الصحة د. خالد السعيد، عقد صباح أمس اجتماعا مع فريق كوفيد-19 المركزي، في إطار متابعة تقييم الوضع الوبائي وما شهده من تحسن ملحوظ في مؤشرات التقييم الوبائي.

وقدم الفريق شرحا تفصيليا حول مؤشرات التقييم وما شهدته من تحسن ملحوظ، كما استعرض الفريق ما انتهت إليه اللجان الفنية من توصيات في شأن مراجعة القرارات والتوصيات وتطويرها لمواكبة المرحلة المقبلة، وذلك بما لا يضر بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبما يحفظ الأمن الصحي للبلاد.

