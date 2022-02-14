الأولى

كيف لنفس كرمها خالقها وانشأها خلقا من بعد خلق ونفخ فيها من روحه ان تنسى وترمى كأي متاع بلا قيمة؟ وهل يقبل اي انسان ان تهان ادمية الميت فيلقى جثمانه في ثلاجة احد المستشفيات ثم ينسى بداخلها لمدة 13 شهرا؟، «اكرام الميت دفنه» فما بالكم اذا بقي سنة وشهرا و3 ايام بعذر «النسيان».

بهذه الكلمات روى المحامي عبدالعزيز الوعلان لـ«النهار» تفاصيل حادثة غريبة شهدتها البلاد حين قامت احد المستشفيات الخاصة في الكويت بدفن طفل بعد اكثر من سنة من وفاته.

تعود تفاصيل القضية الغريبة كما رواها الوعلان الى انه خلال اكتوبر من العام 2020 قام مواطن بادخال زوجته السعودية الى المستشفى الخاص لاجراء عملية توليد اول طفل لهما، وبعد يومين من ادخال الزوجة الى المستشفى قرر الاطباء ان الجنين توفي في رحم امه ويجب اخضاعها لعملية جراحية.

واضاف: وتمت العملية بالفعل وسط انهيار الام بسبب وفاة طفلها الاول وتشتت الاب خصوصا ان الحظر الجزئي كان مضروبا على البلاد في ذلك الوقت.

وزاد الوعلان: افاد مسؤولو المستشفى الاب المكلوم بان لديهم خدمة عملية دفان الاطفال الموتى تقديرا للظروف التي تمر بها الكويت والعالم نتيجة «كورونا».

وأضاف: ووافق الاب على تلك الخدمة بسبب ما يمر به من حالة انهيار هو وزوجته وبسبب الحظر الجزئي ووقع الاوراق التي تؤكد موافقته على دفن الطفل، وبعد الحادثة بسنة وشهر و3 ايام اتصل موظف في المستشفى بالاب وافاده بان المستشفى لم يقم بالدفن وبان الجثمان موجود في ثلاجة المستشفى.

وأشار الى انه عندما ذهب الاب الى المستشفى تأكد من صدق الخبر وكان عذر المستشفى ان «النسيان» هو سبب عدم الدفن، وعليه قام الاب برفع 3 شكاوى قدمها الى النائب العام والى وكيل وزارة الصحة والى الادارة العامة للتحقيقات.

واتهم المحامي عبدالعزيز الوعلان المستشفى بخيانة الامانة وانتهاك حرمة ميت، وطالب باتخاذ اللازم واجراء تحقيق فوري مع مسؤولي المستشفى المشكو في حقه بعدما تم الدفان بالفعل عقب 13 شهرا من الوفاة.