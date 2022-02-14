الأولى

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة الى جلسة خاصة تعقد غدا الثلاثاء لاقرار تعديل قانون المسيء والغاء عقوبة المساس بالذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية من قانون الانتخاب والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى.

الى ذلك دعا النائب مهند الساير وزير الأوقاف الى الاسراع في اعادة رص الصفوف في المساجد في ظل رفع الكثير من القيود.

وثمن تجاوب وزير الصحة مع التوصيات التي اقرها مجلس الأمة والمتعلقة برفع القيود الخاصة بفيروس كورونا، قائلا: كنا جزءا من العالم في الاغلاق عند تفشي الجائحة ومن المفترض ان نكون جزءا من العالم في التعايش والانفتاح.

من جهته، امهل النائب د.عبدالله الطريجي وزير الأشغال علي الموسى اسبوعين لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مسؤولي هيئة الزراعة الذين مارسوا العبث والفساد في توزيعات ومعاملات الحيازات الزراعية، والا فانه سيتحمل المسؤولية السياسية.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت اجتماعا امس لمناقشة اقتراح بشأن انشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد الحمد انها ناقشت الاقتراح مع ممثلي الحكومة وطلبت منهم توفير المستندات والبيانات المتعلقة بالموضوع من حيث عدد القضايا وقيمة المبالغ، بالاضافة الى بعض المعلومات والطلبات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة الى وزارة التجارة.

وأضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعاً لاحقاً لاستكمال المناقشة بمجرد وصول الردود، مشيراً الى حرصها على الانتهاء والمضي قدما في هذا الموضوع الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين فقدوا مدخراتهم جراء النصب العقاري.

من ناحيتهم، تقدم النائب مهلهل المضف وتسعة نواب اخرون بطلب استعجال قانوني الجماعات السياسية واجراء انتخابات مجلس الامة وفق القوائم النسبية.

بدوره، افصح رئيس اللجنة التشريعية النائب د. عبيد الوسمي عن قرار للجنة بوجوب حضور مقدم اي مقترح بصفة الاستعجال لمناقشته في اللجنة من اجل ان يشرحه للنواب.