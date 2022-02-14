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توقعت مصادر لـالنهار، اجراء تعديلات على حظر تملك الأجانب للوحدات الاستثمارية العقارية، للتخفيف من حدة الخسائر التي منيت بها تلك الوحدات، بسبب تفشي جائحة كورونا والمقدرة

بـ 300 مليون دينار منذ تفشي الجائحة وحتى الآن.

وأفادت بان التعديلات المرتقبة ستتضمن قانون اقامة الوافدين، مضيفة ان تلك التعديلات في حال تمت ستحقق انتعاشا كبيرا في القطاع العقاري.

وأشارت الى ان هناك دراسات حكومية بمشاركة دولية، لتنظيم السوق العقاري الذي يعاني من عدة ظواهر سلبية تؤثر على تعزيز وضع القطاعات المختلفة وعلى رأسها الوحدات الاستثمارية التي تعاني من زيادة مستوى الشواغر.

وبينت ان اقامة هيئة عامة للعقار باتت امراً ملحاً كون الاستثمار في هذا القطاع يحتل تاريخياً المرتبة الثانية بين الخيارات الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين المحلي والأجنبي على حد سواء.

وشددت المصادر، على ان التعديلات التشريعية والقانونية لاقامة الوافدين يجب ان تكون مختلفة وجاذبة للمستثمر، مشيرا الى ان تلك التعديلات ستساعد على تأمين واشغال القطاع العقاري الاستثماري خلال الفترة المقبلة.