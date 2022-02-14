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سيطر اللون الاحمر على البورصة امس، في اولى جلسات الأسبوع، مع عمليات البيع العشوائي جراء تصاعد تداعيات المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، ما القى بظلاله على المؤشرات وفاقم من تراجعات السوق منذ قرع جرس الافتتاح وحتى الاغلاق.

وشهدت القيمة السوقية للبورصة انخفاضاً بنحو 337 مليون دينار، بعدما اقفلت على 43.593 مليار دينار مقابل 43.930 مليار دينار في اقفالات جلسة الخميس الماضي.

وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي ان تعاملات البورصة تأثرت خلال التعاملات بانعكاسات تداعيات ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما يعني ان المؤشرات والدلالات تؤكد ان السوق بات اكثر تنظيما وتفاعلا مع ما يحدث في العالم سلبا كان ام ايجابا.

ونصح صغار المستثمرين بضرورة تحري الدقة في اوامر البيع او الشراء خلال هذه الفترة والتريث وعدم الولوج في حركة السوق الا بعد التأكد تماما من تنفيذ الصفقات ووضوح الرؤية.

من جهته قال مستشار مجلس الادارة في شركة ارزاق كابيتال صلاح السلطان ان المتداولين في السوق استبقوا الحيطة منذ قرع جرس الافتتاح حيث هم الكثير منهم بعمليات بيع عشوائية. وقد تراجع المؤشر العام 0.80%، وانخفض السوق الأول 0.63%، وسجل المؤشران الرئيسي ورئيسي 50 تراجعاً بنسبة 1.31% و1.55% على الترتيب.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً بصدارة التكنولوجيا بانخفاض نسبته 7%، بينما ارتفع قطاع التأمين بمفرده بنحو 0.73%، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.