وطن النهار

ردا على مقترح عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي في شأن اضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة او يتجاوز عدد العاملين بها عن 200 عامل لانشاء دور حضانة، افاد وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، بأن المقترح يتوافق مع ما نصت عليه المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.

وعلقت المهندسة مها البغلي، قائلة: «كل الشكر لوزير الشؤون مبارك العرو على الرد الايجابي بخصوص مقترحنا لانشاء حضانات للأطفال في مراكز العمل الحكومية»، متمنية التصويت عليه في جلسة البلدي اليوم الاثنين واقراره دعماً لبقاء المرأة على رأس عملها ودعم الاستقرار الأسري للمرأة العاملة.

من جانب آخر، وجه وزير الشؤون وزير الدولة لشؤون الاسكان مبارك العرو، بضرورة تطوير العمل بما يواكب التطور التكنولوجي وسرعة التنفيذ، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة منتسبي القطاعات كافة. وأمر بتوفير كل النواقص الادارية والفنية وتقديم كل ما من شأنه تذليل الصعوبات امام الموظفين ومنتسي الوزارة.

جاء ذلك خلال جولة وزير الشؤون الى قطاعات الوزارة في مجمع الوزارات، حيث كان يرافقه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، ومدير العلاقات العامة والاعلام احمد العنزي.

وشملت الجولة زيارة مكاتب عدد من الوكلاء المساعدين والمديرين وعدد من المسؤولين في الوزارة.

واطلع الوزير على ما تحتويه الادارات من احصائيات وانجازات ومشاريع حالية ومستقبلية ثم استمع الى معوقات العمل من قبل الموظفين حيث وجه عدداً من الحلول لبعض الصعوبات التي تواجه القطاعات، موصيا بسرعة المتابعة والتنفيذ وتذليل كل المعوقات امام انتاجية الموظف وتحسين البيئة الابداعية لديه.

وقد ابدى، ارتياحه لآلية العمل التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاعات لخدمة المواطنين والفئات التي تخدمها الوزارة، مطالبا بضرورة العمل على التحديث المستمر للمنظومة المعلوماتية واحكام تطبيق الحوكمة الخاصة بآلية تنفيذ المعاملات.

وشدد على سرعة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تسرع من تقديم خدمات الوزارة الكترونيا وفق احدث النظم التكنولوجية.

