وطن النهار

قدمت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي، اقتراحا لتسمية شارع باسم المغفور له العالم الفلكي الجليل المرحوم العم صالح محمد العجيري، وذلك تقديرا لما بذله من عطاء وتخليدا لذكراه.

وقالت البغلي في اقتراحها: ان الكويت فقدت العالم الفلكي د. صالح العجيري، وأحد ابرز وأبرع علماء الفلك والرياضيات في الكويت والمنطقة عن عمر ناهز الـ 102 عام.

وأشارت الى انه الدكتور صاحب «تقويم العجيري الشهير» الذي يتميز بدقة حساباته وقد اعتمدت الكويت هذا التقويم رسميا في جميع معاملاتها الرسمية.

وأكدت انه بوفاة المغفور له بإذن الله العم صالح العجيري فقد خسرت الكويت قامة علمية شامخة وأحد رجالات الوطن الأوفياء وستظل انجازاته راسخة في وجداننا وستبقيه نموذجا يحتذى به في العلم والعطاء.

من جانب آخر، شكرت البغلي وزير الشؤون مبارك العرو على الرد الايجابي بخصوص مقترحها لانشاء حضانات للأطفال في مراكز العمل الحكومية، آملة ان يتم التصويت عليه في جلسة البلدي اليوم واقراره دعماً لبقاء المرأة على رأس عملها ودعم الاستقرار الأسري للمرأة العاملة.

