وطن النهار

أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها صباح امس برئاسة فهيد المويزري مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات الى الجلسة الرئيسة لمناقشتها والموافقة على اقرارها.

من جانب اخر يبحث المجلس البلدي في انعقاده صباح اليوم برئاسة اسامة العتيبي اعتماد لائحة الاعلانات التجارية، بعد وضع التعديلات المطروحة بما يتناسب مع طبيعة الاعلانات بشكل حضاري، كما يبحث تخصيص اراض لاندية مستقلة تمارس انشطة مختلفة للمدن الاسكانية الحديثة، وطلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير العقارات ارقام (6 +1) و(17) الواقعين ضمن القطعة رقم (6) في منطقة الشرق، كما سيبحث المجلس الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040.

أيضاً سيناقش طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على املاك الدولة ضمن القطعة رقم (13) في منطقة القبلة، وطلب اضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لاقامة عيادة طبية.

وسيطلع المجلس على توصيات لجنة العاصمة المتضمنة تخصيص مواقع مبنى موقف السيارات متعددة الأدوار لخدمة كل من مبنى النيابة العامة بالشويخ اضافة الى استقطاع جزء من موقع وزارة الاعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما سينظر الى توصيات لجنة الفروانية وموافقتها على طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الامراض السارية في قطعة 1 بمنطقة الاندلس بشرط تقديم دراسة مرورية.

والاقتراح المقدم من العضو حسن كمال بشأن مواقف سطحية للسيارات وجسر مشاة واستراحة لطلبة كلية التربية، وعلى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لجمعية العمرية لاقامة فرع تموين في قطعة 5، وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في قطعة 4 بمنطقة عبدالله المبارك، كما سيتابع توصيات اللجان الأخرى في المجلس.

