وطن النهار

قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم بالانابة صلاح دبشة خلال المنتدى التعليمي الأول للعام 2022 صباح امس ان التربية تتطلع الى مساهمة المنتدى في تحقيق اهداف التعليم التي تضمنتها خطة تنمية كويت 2035، ورحبت مديرة الجلسة د. عنود الطيار بالحضور وبالأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي الذي اكد على وجود فجوات عديدة لتطوير التعليم مشدداً على ضرورة توفير منظومة انقاذ للتعليم يحمل رايتها وزير التربية د.علي المضف اذ تعتبر الأزمة التعليمية معركة لمحاربة الفجوات ولابد ان يتم سدها بتضافر جميع الجهات، ولا تتحملها وزارة التربية وحدها والا ستفشل، مؤكداً على ضرورة السعي لتنفيذ المبادرات المهتمة بتطوير الطالب والمعلم والمنهج.

من جهته، قال امين عام المجلس الأعلى للتخطيط خالد المهدي ان العديد من الدول قد لجأت الى تشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء لانقاذ التعليم بعضوية الأطراف ذات الصلة بالعملية التعليمية والتي تصنع الطالب وتستخدمه فيما بعد سواء في التعليم العالي او في سوق العمل كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع تحديد معايير لمعلمي التعاقدات الخارجية ورفع جودة المناهج ليخرج التعليم من التعليم الاذاعي الى التعليم الابداعي. ولفت الى انه مؤشر ضعيف على مستوى الانفاق وبالمقارنة مع الدول التي تتساوى في الانفاق على التعليم كفنلندا ولكن تقارب انتاجية الطالب وجودة التعليم في اوغندا التي تعاني من مشكلات في البنية التحتية. وتطرق المهدي الى استبانة تظهر مستويات منخفضة من الرضا عن النظام التعليمي اذ اظهرت ان نظام التعليم الرسمي في الكويت يزود الأشخاص بالمهارات او التدريب لبدء عمل تجاري بنسبة 35% ويزود التعليم الأشخاص للتدريب على اداء وظائفهم بشكل جيد بنسبة 55% ويدرب التعليم الأشخاص للحصول على عمل بنسبة 64% فيما تسجل الاستبانة نسبة الراضين عن جودة المدارس في الكويت تبلغ 66%. وأوضح ان هناك فجوة تعليم كبيرة اسهمت فيها ايضاً جائحة كورونا لافتاً الى ان الكويت تعاني من فقر التعليم اذ تظهر المؤشرات ان 51% من الأطفال غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط في عمر 10 سنوات، مشيراً الى ان المناهج تؤدي الى التلقين بشكل كبير اكثر من الابداع.

التدخل السياسي

من جانبه قال استاذ المناهج وطرق التدريس د. انور حسن على ان التعليم في الكويت يواجه تحديات كبيرة منها وقف التدخل السياسي في شؤون التعليم والضغط الشعبي والذي يعيق استقرار العملية التعليمية، مؤكداً اهمية مراجعة المناهج الدراسية الحالية وتطويرها بما يتناسب مع رؤية وسياسة البلد والتوجهات العالمية والزامية التعليم المبكر «مرحلة رياض الأطفال». وشدد انور على اهمية عملية التدريب اثناء العمل لجميع الكوادر المدرسية وجودة برامج كليات اعداد المعلم ووقف التدخل السياسي في شؤون التعليم والاستقرار السياسي لقيادات وزارة التربية وانشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم والاهتمام بالتحول الرقمي. وأكد انور اهمية تهيئة الأجواء المناسبة والامكانيات لاكساب الطلبة المهارات الابداعية وتكيف المتعلمين مع العودة الطبيعية للدراسة والضغط التعليمي ومواكبة المعلمين للتطور التكنولوجي في التعليم وتطبيق المعلمين للتعليم المدمج في المستقبل.

تقليل التوتر

بدورها قالت الشيخة انتصار العلي «كل مازاد الألم كل ما تغير الوضع» معلنة عن انطلاقة مشروع «متمم» نهاية العام الحالي وهو مشروع ممارس تعلم معتمد وتمت الموافقة عليه من الأمانة العامة بالتعاون مع جامعة الكويت وكلية اعداد المعلم في كولومبيا لاعداد المعلم مهنياً وتربوياً ويشمل امتحانات دورية وشهادات وتقييم سنوي والزامي للمعلمين الجدد ويعتبر اول برنامج معني بالتنمية المهنية للمعلم في الكويت وذلك لأهمية الصحة النفسية للمعلم في الصف وما يترتب عليها من احتواء الصف وتقليل التوتر مؤكدة ان تحبيب الطالب للمادة يكون من خلال المعلم عبر تعزيز مهارات ادارة الصف، فظهور الابداع يأتي بغياب الملل والتوتر داخل الصف وزيادة روح المرح في الصف مشددة على اهمية ادخال التعليم المرح في النظام التعليمي داخل الكويت.

