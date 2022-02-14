وطن النهار

قال رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. ماجد المطيري: إن الفريق الرقابي الخاص في لجنة الاشتراطات الصحية قام بتنفيذ 40 جولة ميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح المطيري أن الجولات أسفرت عن توجيه 88 تنبيها لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية فضلا عن إزالة 13 تعديا على أملاك الدولة فضلا عن إزالة وفتح ممر طوارئ وإزالة 6 تعديات تعيق عمل وزارة الشؤون، كما تمت إزالة 25 اعلانا مخالفا بمختلف الاحجام من الشوارع والتعامل مع 4 شكاوى وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

