وطن النهار

أتاحت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت نظام الدفع الإلكتروني عن طريق ماكينات الدفع الفوري المميكن K-Net.

وأفاد السفير هشام عسران، قنصل مصر في الكويت، أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجه القيادة السياسية المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ضمن جهود وزارة الخارجية في تسهيل وتطوير العمل القنصلي، ضمن خطوات الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة وسهولة وجودة الخدمات التي تقدمها البعثات المصرية حول العالم.

وأضاف عسران أن تلك الميزة الجديدة التي أتاحتها القنصلية تأتي ضمن ميزات أخرى رقمية بالفعل يتم تقديمها منذ فترة للمواطنين المصريين المقيمين بالكويت وكذلك كل الجنسيات الأخرى، والتي تتضمن حجز المواعيد إلكترونياً عن طريق الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الذكي، وكذلك الرد على الاستفسارات المختلفة عن طريق مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي وموقع القنصلية وتطبيق الهاتف، بالإضافة إلى إمكانية تتبع انتهاء المعاملة القنصلية ومعرفة تاريخ تسلمها بكل سهولة ويسر وسط تأمين كاف لجميع المعاملات والبيانات.

متداركاً، وقد تم توفير عدد كافٍ من ماكينات الدفع الفوري الالكتروني على كل شباك خاص بالمعاملات القنصلية في مقر القنصلية، بينما لا يزال يتم أيضاً قبول الدفع عن طريق النقد المباشر تسهيلاً على المواطنين والمترددين على القنصلية.

وأشار عسران إلى أن القنصلية والسفارة المصرية في الكويت تعملان دائماً على خدمة المصالح المصرية في الكويت وتقومان على رعاية المواطنين المصريين وتقديم جميع الخدمات القنصلية لهم على أعلى مستوى من الحرفية، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مستمرة للعمل الدائم على تطوير نظم تقديم الخدمات القنصلية كافة للمواطنين على مدار الساعة والارتقاء بها.

وقد أعرب في هذه المناسبة السفير اسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية والسفير هشام عسران رئيس البعثة القنصلية عن تقديرهما للقيادتين السياسيتين المصرية والكويتية ، وإلى وزارتي الخارجية بالبلدين، وجميع العاملين بالسفارة والقنصلية المصرية على ارض الكويت الشقيقة وذلك على الدعم الذي يتم تقديمه للقنصلية للوصول إلى المستوى الحالي من الحرفية والتطوير، مشيراً إلى أن المزيد من الخدمات والتسهيلات ستأتي تباعاً في المستقبل القريب. كما اضاف شلتوت : انه لا يفوتنا هنا الإشادة بالتعاون الكبير المثمر مع حكومة دولة الكويت الشقيقة، ودورها الذي نقدره كثيراً في تيسير المعاملات الخاصة بأبناء الجالية المصرية، وتعاطيها السريع مع كل طلبات البعثة الدبلوماسية المصرية في هذا الاطار.

