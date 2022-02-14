وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية انه ضمن استراتيجية المؤسسة الأمنية في رفع كفاءة منتسبيها والوقوف على الجهوزية الأمنية، وفي اطار القانون بين الأجهزة الأمنية والجهات الخاصة بالدولة، سيتم تنفيذ تمرين وهمي لعملية سطو مسلح على أحد البنوك اليوم الاثنين الموافق 14/2022. بدورها تمضي الإدارة العامة لخفر السواحل لليوم الثاني والأخير في تنفيذ تمرين رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) الذي شرعت فيه أمس وذلك من الساعة الـ 8 صباحا حتى الـ3 عصرا. وقالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي ان منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا بمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا باتجاه الشمال الشرقي.