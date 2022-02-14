وطن النهار

أشاد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور حسام الشرقاوي بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مجال العمل الإنساني والإغاثي ودورها في التعامل مع الأزمات والكوارث والمشاركة المجتمعية.

وقال الشرقاوي في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير إن للجمعية تاريخا طويلا في العمل المشرف في دعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث فضلا عن مشاركتها في دعم جهود الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر. وأضاف أن (الهلال الاحمر الكويتي) من الجمعيات الوطنية الفاعلة والداعمة لتوجيهات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لتحقيق أهدافها ومبادئها ومنها تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين والمتضررين جراء الازمات الانسانية والكوارث الطبيعية.

