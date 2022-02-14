مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن أن الحكومة ماضية في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وأن طريق التكويت سالك دون معوقات.

ووفق بيانات موثقة صادرة عن وزارة المالية، فإن سياسة التعيين والإحلال تعد سياسة مركزية من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، حيث نظم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 قواعد وإجراءات تكويت الوظائف التي تلتزم بها جميع الجهات.

وبينت الوزارة أن عدد غير الكويتيين في الوزارة لا يتجاوز 2.5% من إجمالي عدد العاملين بها. كما أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها ماضية في إحلال وتكويت الوظائف الشاغرة لديها باختيارها لأفضل المرشحين من الكويتيين دون سواهم والمستوفين لمتطلبات شغل الوظائف الشاغرة من مؤهل علمي وخبرة عملية، مؤكدة التزامها بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنها قامت بنشر 9 إعلانات خلال السنة الحالية لاستقطاب وتعيين أفضل الكوادر الوطنية في التخصصات المتنوعة، مشيرة إلى أن عدد غير الكويتيين لا يتجاوز 2.5% من إجمالي موظفي التأمينات البالغ 2275 موظفاً من الكوادر الوطنية.

فيما قالت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنها لم تقم بتعيين وافد منذ قرار ديوان الخدمة المدنية في 2017، مع التزامها بتعيين الكوادر الوطنية عبر إعلانات متنوعة وجاري تعيينهم للسنة المالية 2021/2022. وشدد بنك الائتمان على أنه لا توجد معوقات تحول دون تطبيق سياسة الإحلال.

