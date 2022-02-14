مال وأعمال

سيطر اللون الاحمر على البورصة في اولى جلسات الاسبوع مع عمليات البيع العشوائي جراء تصاعد تداعيات المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ما القى بظلاله على المؤشرات وفاقم من تراجعات السوق منذ قرع جرس الافتتاح وحتى الاغلاق.

وقد شهدت البورصة تراجع القيمة السوقية خلال جلسة الامس بنحو 337 مليون دينار بعدما اقفلت المقيمة السوقية على 43.593 مليار دينار مقابل 43.930 مليار دينار في لقفالات جلسة الخميس الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي ان تعاملات البورصة تأثرت خلال تعاملات بانعكاسات تداعيات ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا ما يعني أن المؤشرات والدلالات تؤكد أن السوق بات أكثر تنظيما وتفاعلا مع ما يحدث في العالم سلبا كان ام إيجابا.

وقلل الحوطي من التأثير المباشر على البورصة نظرا لمرورها بتجارب عالمية سابقة استطاعت خلالها استيعاب أي انعكاسات وذلك بفضل شركاتها القوية المدرجة وتفهم صناع السوق للتعامل مع مثل هذه الأمور.

ونصح صغار المستثمرين بضرورة تحري الدقة في أوامر البيع او الشراء خلال هذه الفترة والتريث وعدم الولوج في حركة السوق إلا بعد التأكد تماما من تنفيذ الصفقات ووضوح الرؤية.

وأضاف ان أسواق المنطقة تأثرت بفعل هذه التطورات ولاسيما مع خشية عدم وصول إمدادات من أوكرانيا وخصوصا فيما يتعلق بالبضائع الغذائية وفي مقدمتها القمح فضلا عن الارتفاع المتوقع في أسعار البترول مع تصاعد حدة التوترات ما يؤثر على اقتصاديات المنطقة كلها.

ومن جهته قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان إن المتداولين في السوق استبقوا الحيطة منذ قرع جرس الافتتاح حيث هم الكثير منهم بعمليات بيع عشوائية أثرت بصورة مباشرة على المؤشرات الرئيسية التي شهدت تراجعات كبيرة في الساعة الأولى من التداولات تخطت بعضها نسبة الـ1 في المئة ما يدل على أن هناك خشية من أن يتكبد هؤلاء خسائر جراء تداعيات تلك الأزمة.

وأضاف أن التراجع شمل كل المؤشرات بضغط من الأسهم القيادية في السوق متوقعا سيطرة حالة الترقب على أداء المتعاملين الأفراد على مجريات الحركة خلال الجلسات المقبلة خشية التراجعات الكبيرة لاسيما وأن تطورات الأزمة متسارعة ما قد يزيد خوف شريحة من المتعاملين وبالتالي تأثر قيم وكميات وصفقات الأسهم.

وقد تراجع المؤشر العام 0.80%، وانخفض السوق الأول 0.63%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» تراجعاً بنسبة 1.31% و1.55% على الترتيب. وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة اليوم 283.18 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 13.08 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة تُقدر بنحو 69.32 مليون دينار بارتفاع 6.2% عن سيولة الجلسة السابقة البالغة 65.29 مليون دينار.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً بصدارة التكنولوجيا بانخفاض نسبته 7%، بينما ارتفع قطاع التأمين بمفرده بنحو 0.73%، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

فيما هبطت اسواق الخليج والاسواق العربية تأثرا بالتوترات الجيوسياسية.

