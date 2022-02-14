مال وأعمال

توقعت مصادر لـ «النهار»، إجراء تعديلات على حظر تملك الأجانب للوحدات الاستثمارية، للتخفيف من حدة الخسائر التي منيت بها تلك الوحدات السكنية الاستثمارية والتجارية وغيرها بسبب تفشي جائحة كورونا والمقدرة بحدود 300 مليون دينار منذ تفشي الجائحة وحتى الآن.

وأفادت المصادر، أن التعديلات المرتقبة ستتضمن قانون الإقامة للوافدين، مضيفة أن تلك التعديلات ان تمت ستحقق انتعاشاً كبيراً في القطاع العقاري الذي يعاني من خسائر كبيرة.

وأشارت إلى أن هناك دراسات حكومية بمشاركة دولية لتنظيم السوق العقاري الذي يعاني من عدة ظواهر سلبية تؤثر على تعزيز وضع القطاعات المختلفة وعلى رأسها الوحدات الاستثمارية التي تعاني من زيادة مستوى الشواغر.

وبينت، أن إقامة هيئة عامة للعقار بات أمراً ملحاً كون الاستثمار في هذا القطاع يحتل تاريخياً المرتبة الثانية بين الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. وشددت المصادر، على أن التعديلات التشريعية والقانونية لاقامة المقيمين في الكويت يجب ان تكون مختلفة وجاذبة للمستثمر، بالإضافة الى ان تلك التعديلات سوف تساعد على تأمين واشغال القطاع العقاري الاستثماري في الكويت خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر الى أن العزوف عن الاستمرار في العمل لارتفاع وتيرة الإيجارات يؤدي الى خسائر فادحة لقطاع العقار، موضحة ان تلك التداعيات انعكست سلباً على قيم الأصول العقارية.

