مال وأعمال

عادت «طيران الجزيرة» إلى الربحية في عام 2021 على الرغم من استمرار تأثّر قطاع السفر العالمي بالقيود التي فرضتها أزمة جائحة كوفيد-19، وسجلت صافي أرباح بلغت 7.1 ملايين دينار، بزيادة قدرها 126.8% عن العام السابق. ودعم هذه الأرباح ارتفاع عدد المسافرين خلال العام بنسبة 48.2% ليبلغ مليون (1.0) مسافر، وكذلك الزيادة في معدّل الحمولة بنسبة 3.9% ليبلغ 66.8%، والزيادة في متوسط العائد على المقعد بنسبة 28.6% ليبلغ 73.9 ديناراً.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 94.3% إلى 80.4 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 10.8 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 152.2%.

وكانت طيران الجزيرة قد عادت إلى الربحية في وقت قياسي في الربع الثالث من عام 2021 الذي شهد استمرار القيود المفروضة على السفر، بما في ذلك الحد من الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي وأيضاً على مستوى العالم، وذلك بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

وحافظت طيران الجزيرة على أدائها الإيجابي في الربع الأخير لتحقق صافي أرباح بلغت 7.0 ملايين دينار، بزيادة قدرها 164.6% عن الربع الأخير من عام 2020. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 285.5% لتبلغ 33.1 مليون دينار، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 204.3% إلى 9.3 ملايين دينار.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «يعكس أداء طيران الجزيرة في عام 2021 مرونة وفعالية نموذج عملها الذي أثبت من جديد نجاحه في حماية حقوق العملاء والموظفين والمساهمين على حدٍ سواء. فعلى مستوى الأداء المالي، اتخذت الشركة إجراءات محورية مكّنتها من تقليص التكاليف والحد من الضغوطات على وضعها المالي وضمان استمرارية الأعمال، بينما ركزت على الصعيد التشغيلي على خدمة وجهات جديدة تلبي الطلب على وجهات تُعد آمنة من تفشي فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى إعادة توجيه خطوطها لخدمة الطلب العالي والذي لا يتم خدمته بما فيه الكفاية على رحلات الترانزيت التي تربط وجهات الشرق الأوسط وبأخرى في آسيا وأوروبا».

متحدثاً عن أداء الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «كان للتحديات التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 في قطاع السفر خلال عام 2020 دوراً في خلق فرص جديدة أخرى انتهزتها طيران الجزيرة مباشرة، حيث قامت بالتوسّع في عمليات الشحن الجوي ورحلات التشارتر بالاتجاه الواحد علاوة عن الخطوط التي تربط الدول عبر دولة الكويت، وهو ما أسهم بالتالي في تعزيز أداء الشركة وعكس إمكانياتها في التكيّف لأكثر الأزمات صعوبةً والعودة بقوة في عام 2021.»

أطلقت طيران الجزيرة ثمانية خطوط جديدة خلال 2021، وذلك لتسيير رحلات إلى الوجهات السياحية والوجهات التي تخدم فئة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط. كما أطلقت الشركة جدولها الصيفي مع الوجهات المفضلة للسياحة ومن بينها العاصمة اللبنانية، بيروت، وتبليسي (جورجيا) وطرابزون وبودروم (تركيا).

واختتم بودي: «يواصل العالم تخفيف القيود المفروضة على قطاع السفر، ليسهم ذلك في عودة حركة السفر تدريجياً إلى سابق عهدها ما قبل أزمة جائحة كوفيد-19. وفعلاً، بدأت الكثير من الدول بفتح حدودها بالكامل. أما بالنسبة لطيران الجزيرة، فنتطلع إلى المضي قدماً في خططنا التوسعية لشبكة وجهاتنا وأسطولنا بالإضافة إلى قدراتنا التشغيلية».

